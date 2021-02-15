Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi
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Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

15.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:48
Sakarya, Karabük ve Düzce'de kısıtlamaya uymayan 337 kişiye para cezası verildi

Sakarya, Karabük ve Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 337 kişiye 453 bin 692 lira para cezası uygulandı.

Sakarya, Karabük ve Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 337 kişiye 453 bin 692 lira para cezası uygulandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısıtlama denetimi gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 8-12 Şubat'ta 21.00-05.00 saatlerinde 150, hafta sonunda ise 145 kişinin kısıtlamayı ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan 295 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 386 bin 642 lira ceza verildi.

Karabük

Karabük'te hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek tedbirlere uymayan 29 kişiye 26 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Düzce

Düzce Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında tüm ekiplerin, Düzce Valisi Cevdet Atay koordinasyonunda denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.

Polis ve jandarma ekiplerince hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması süresince kent genelinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 13 kişiye 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca ekiplerce kentteki iş yerlerinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerin, kısıtlama günlerinde de yoğun bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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