Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 1188 kişiye para cezası

Sakarya, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 1188 kişiye idari para cezası uygulandı.

Sakarya, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 1188 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, 19-22 Nisan'da 19.00-05.00 saatlerinde tedbirlere uymayan 547, 23 Nisan Cuma günü ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 416 olmak üzere 963 kişiye 947 bin 661 lira para cezası kesti.

Bolu'da da kolluk kuvvetlerince 23-26 Nisan'da yapılan denetimlerde evde izolasyon, izinsiz seyahat ve maske kurallarına uymayan 15 ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 125 olmak üzere 140 kişiye 105 bin 114 lira idari para cezası uygulandı.

Karabük'te de 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 85 kişiye 76 bin 500 lira ceza verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek