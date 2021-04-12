Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 523 kişiye para cezası verildi
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Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 523 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel
Sakarya, Karabük ve Bolu'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 523 kişiye para cezası verildi

Sakarya, Karabük ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 523 kişiye para cezası uygulandı.

Sakarya, Karabük ve Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 523 kişiye para cezası uygulandı.

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Sakarya'da polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Ekipler, 5-9 Nisan'da 21.00-05.00 saatlerinde tedbirlere uymayan 272, hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal eden 180 olmak üzere toplam 452 kişiye 489 bin 152 lira para cezası verdi.

Karabük ve Bolu

Karabük'te, 9-12 Nisan'da kısıtlamayı ve tedbirleri ihlal eden 38 kişiye 34 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Bolu'da ise İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 10-12 Nisan'da gerçekleştirilen denetimlerde, kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle 33 kişiye 17 bin 380 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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