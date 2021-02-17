Sakarya, Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu kapandı
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Sakarya, Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu kapandı

17.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:56
Sakarya, Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 60 yerleşim yerinin yolu kapandı

Sakarya, Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 60 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Sakarya, Karabük ve Bartın'da kar nedeniyle 60 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki kapalı olan 43 mahalle yolundan 31'i ulaşıma açıldı, kalan 12 mahalle yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Yol kürüme çalışmalarını yanı sıra olası buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları da devam ediyor.

Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada ise, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezde 1, Eskipazar'da 9, Ovacık'ta 7, Yenice'de 9 ve Safranbolu'da 1 olmak üzere toplam 27 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da da etkili kar yağışı nedeniyle 21 köy yoluna ulaşım sağlanamazken, ekiplerin kar kürüme ve yol açma çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, merkezde 13, Ulus'ta 3 ve Kurucaşile'de 5 olmak üzere 21 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Bölgede yürütülen yol açma çalışmalarında acil hastalara, diyaliz hastalarına, doğum ve ölüm gibi durumlarda öncelik sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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