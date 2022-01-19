Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta kar nedeniyle 796 köy ulaşıma kapandı

Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar nedeniyle 796 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

ZONGULDAK (AA) - Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta etkili olan kar nedeniyle 796 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Sakarya'da Geyve ilçesinde 17, Kocaali'de 15, Taraklı'da 12, Akyazı'da 10, Hendek'te 7 ve Pamukova'da 6 olmak üzere 67 yerleşim birimi ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kırsal bölgelerdeki mahalle yollarında ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te Yenice'de 28, Merkez'de 33, Ovacık'ta 41, Eskipazar'da 43, Eflani ve Safranbolu ilçelerinde 52'şer olmak üzere 249 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın

Bartın'da etkisini artıran kar yağışı yüzünden 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Ulus'ta 68, Merkez'de 51, Kurucaşile'de 10 ve Amasra'da 9 köy yolunu açma çalışmaları, İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi ekiplerince yürütülüyor.

Zonguldak ve Düzce

Zonguldak'ta 154 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Devrek'te 60, Ereğli'de 29, Çaycuma'da 27, Alaplı'da 13, Merkez'de 10, Gökçebey'de 8 ve Kozlu'da 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karla mücadele görevlileri, kapalı köy yollarını açmak için greyder, yükleyici, dozer, kar bıçaklı kamyonla 48 ekip halinde çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de ise 278 köyden 188'i ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 51 iş makinesi ve 180 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.