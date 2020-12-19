Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü
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Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

19.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:01
Sakarya, Karabük, Bolu ve Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü

Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sakarya, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Düzce'de yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Merkeze 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Beyaz örtüyle kaplanan yaylada, kartpostallık görüntüler oluştu.

Dikmen Yaylası beyaza büründü

Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylası'nda gece başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Vatandaşlar, ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki 1725 metre rakımlı yaylada etkili olan kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi, kar yağışının ardından beyaza örtüyle kaplandı.

Bölgede gece saatlerinde başlayan kar yağışı, 2 bin rakımlı kayak merkezinin bulunduğu alanda etkili oldu.

Yağış nedeniyle zirvesi beyaza bürünene kayak merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Sıcaklığın en yüksek eksi 2, en düşük eksi 5 derece ölçüldüğü Keltepe Kayak Merkezi'nde gün içinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Bolu'nun yüksek kesimler beyaza büründü

Bolu'da yüksek kesimlerde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Abant Tabiat Parkı'nı çevreleyen dağlar, kent merkezinin güneyinde yer alan Aladağ bölgesi ve Gerede ilçesinin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı

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