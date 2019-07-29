Sakarya, kanoda Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Sakarya, kanoda Türkiye şampiyonu oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı, Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı'nın, Türkiye Kano Federasyonunun 24-26 Temmuz tarihlerinde Eskişehir'de düzenlediği yarışlara katıldığı belirtildi.
Açıklamada, 30 kulüpten 280 sporcunun katıldığı yarışlarda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kano Takımı'nın, 7 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya aldığı aktarılarak, bu sonuçlarla büyük erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu olduğu, genç erkekler kategorisinde ise Türkiye ikinciliği elde ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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