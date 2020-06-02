SAKARYA Kamyonun kasası yola devrildi Kamyonun kasası yola devrildiSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi.

Kamyonun kasası yola devrildi

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi.

Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 SL 489 plakalı kamyon, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulmanın etkisiyle kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi. Polis ekipleri ulaşımı yönlendirirken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Kasadan yola devrilen paletler ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı. Kasa vinç ile yoldan kaldırıldı. Kasanın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA