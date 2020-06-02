SAKARYA Kamyonun kasası yola devrildi
Kamyonun kasası yola devrildiSAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi.
02.06.2020 11:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:51
Kamyonun kasası yola devrildi
SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi.
Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Arifiye ilçesi Aşağı Kirazca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 SL 489 plakalı kamyon, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Savrulmanın etkisiyle kamyonun kasası yerinden çıkarak devrildi. Polis ekipleri ulaşımı yönlendirirken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Kasadan yola devrilen paletler ise Karayolları ekiplerince kaldırıldı. Kasa vinç ile yoldan kaldırıldı. Kasanın kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA