Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi yeni hizmet binası pazartesi günü açılıyor
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Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi yeni hizmet binası pazartesi günü açılıyor

Çocuk ve kadın sağlığını ilgilendiren branşları bünyesinde barındıran, alanında kamuda bölgeye hizmet edecek Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesinin yeni hizmet binası 10 Ağustos'ta hasta kabulüne başlayacak.

Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesi yeni hizmet binası pazartesi günü açılıyor
07.08.2020 18:07 | Son Güncelleme: 07.08.2020 18:44

Çocuk ve kadın sağlığını ilgilendiren branşları bünyesinde barındıran, alanında kamuda bölgeye hizmet edecek Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastanesinin yeni hizmet binası 10 Ağustos'ta hasta kabulüne başlayacak.

Yaklaşık 48 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, bulunduğu konum itibarıyla başta Sakarya olmak üzere, Kocaeli, Düzce, Bilecik ve çevre iller de dahil olmak üzere nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgeye hitap edecek.

Son teknolojiyle üretilen ekipmanların yer aldığı hastane, donanımlı tek ve çift kişilik odalarda otel konforunda hizmet sunacak.

Kadın hastalıkları ve doğum servisinde 130, çocuk hastalıkları servisinde 165 ve yoğun bakım ünitesinde 75 olmak üzere toplamda 370 yatak sayısıyla hizmet verecek hastanede, kadın doğum ve çocuk hastalıkları acil hizmetleri, 5 salonda ameliyat hizmetleri, yeni doğan çocuk yoğun bakım hizmetleri, perinatoloji merkezi hizmetleri, tüp bebek hizmetleri vatandaşla buluşacak.

Özel odalarda doğum hizmetleri seçeneğinin de yer aldığı hastanede, 8 yataklı anne oteli bulunuyor.

Alanında uzman doktorlar görev yapacak

Hastane bünyesinde 20 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 20 çocuk hastalıkları uzmanı, 2 çocuk cerrahisi uzmanı, 200 ebe ve hemşire görev alacak.

Bir diyetisyen, bir psikolog ve bir sosyal çalışmacının yer alacağı hastanede, 65 sekreter, 10 güvenlik görevlisi ve 83 temizlik personeli olmak üzere 403 sağlık çalışanı mesai yapacak.

Odalarda hastalara ve yakınlarına lavabo, banyo, televizyon, buzdolabı, soğutma ve ısıtma sistemlerinin olduğu otel konforu hizmeti sunulacak.

Öte yandan hastaneye ait 630 araçlık otopark alanı da vatandaşların kullanımına sunulacak.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, hastane binasında incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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