Sakarya jandarması 6 ayda 594 bin 706 şahsa GBT yaptı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2018-2019 yılı faaliyetlerinin mukayesesini yaptı. 2019 yılının ilk 6 ayında 446 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 594 bin 706 şahsa GBT sorgusu yapıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde meydana gelen olayları 2018 yılının ilk 6 ayı ile mukayese yaparak açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada 2018 yılı ilk altı ayında 'Mala karşı işlenen suçlar' 367 iken bu sayının 2019 yılı ilk altı ayında 359 olarak gerçekleşmiş olduğu, mala karşı işlenen suçlarda yüzde 2,1 gerileme meydana geldiği belirtildi. 2018 yılında mala karşı işlenen suç olayların 233 tanesi 2019 yılının ilk altı ayında ise 277 tanesi aydınlatıldı. 2018 yılı ilk altı ayında meydana gelen hırsızlık olayı 186 iken, 2019 yılı ilk altı ayında 217 olarak gerçekleşmiştir. Hırsızlık suçlarında yüzde 16 artış meydana geldi.2018 yılında gerçekleşen olayların 73 tanesi 2019 yılının ilk altı ayında ise 139 tanesi aydınlatıldığı belirtildi.

594 bin 706 şahsa GBT

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde 2018 yılı ilk altı ayında 365 bin 929 şahsın sorgusu yapılmış, bin 843 şahsı yakaladı. Bu şahıslardan 360'ı çıkarıldığı mahkemelerce tutuklandı. 2019 yılında ise ilk altı ayında 594 bin 706 şahsa GBT sorgusu yapılırken, 2 bin 587 kişi yakalanmış ve 446 kişi de çıkarıldığı mahkemeler tarafından tutuklandı. Şiddet Mağduru kadın sayısı 2018 yılının ilk altı ayında 137 iken bu sayı 2019 yılı ilk altı ayında 113 olarak meydana geldi. Şiddet mağduru kadın sayısında yüzde 18'lik bir gerileme sağlandı.

Olaylarda yüzde 18 azalma

Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit 2019 yılı ilk altı aylık faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada, "Emniyet ve asayişinden sorumlu olduğumuz bölgemizde, almış olduğumuz tedbirler neticesinde bir önceki yılın ilk altı aylık verilerine göre 2019 yılı ilk altı ayında gerçekleşen olaylarda yüzde 18 azalma meydana gelmiştir. Ayrıca 2019 yılı ilk altı ayında bölgemizde meydana gelen cinayet vakaların da faili yakalanmayan, aydınlatılmamış suç bulunmamaktadır. 2019 yılında trafik denetimlerimize hız verdik. Bu konudaki etkin denetimlerimiz kaza oranlarının düşmesine sebebiyet verdi. 2018 yılının ilk altı ayında 265 yaralamalı trafik kazası olmuşken, bu sayı 2019 yılında 176 olarak gerçekleşmiştir" dedi.

Yapılan her şey yaşanabilir, huzurlu bir Sakarya için olduğunu bildiren Albay Yiğit, Jandarmanın suçlularla olan mücadelelerinin hız kesmeden 2019 yılının ikinci yarısında da artarak devam edeceği açıklamasında bulundu. - SAKARYA

Kaynak: İHA