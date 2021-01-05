Sakarya İtfaiyesi geçen yıl 7 bin 337 olaya müdahale etti
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Sakarya İtfaiyesi geçen yıl 7 bin 337 olaya müdahale etti

05.01.2021 20:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 20:50
Sakarya İtfaiyesi geçen yıl 7 bin 337 olaya müdahale etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin, 2020'de 7 bin 337 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin, 2020'de 7 bin 337 olaya müdahale ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, itfaiye teşkilatının Sakarya'nın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat nöbette olduğu kaydedildi.

Ekiplerin geçen yıl hem kentteki hem de şehir dışındaki olaylara anında müdahale ederek büyük bir başarı gösterdiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımız 2020 yılında 4 bin 241 yangın, 376 trafik kazası, 1586 hayvan kurtarma, 327 insan kurtarma, 44 intihar teşebbüsüne, 593 can kurtarma olayına ve 170 diğer rutin olaylara müdahalede bulundu. Tüm bu olayların yanı sıra hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerimiz de devam etti. Hizmet içi 37 kişi, kurum dışı 649 kişiye eğitim sunuldu. 10 bin 144 kişiye de tatbikat gerçekleştirilirken 194 kişiye de seminer düzenlendi. K-9 köpek eğitimlerimiz şehir içinde devam ederken aynı zaman şehir dışından gelen diğer belediyelere de eğitimlerde bulunuldu."

Açıklamada, Sakarya İtfaiyesi'nin havai fişek patlamasında özveriyle çalıştığı, Elazığ, Malatya ve İzmir depremlerinde etkin rol üstlendiği de vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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