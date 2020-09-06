Sakarya Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı
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Sakarya Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı

Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astıSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha (32), Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendini asarak intihar etti.

06.09.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.09.2020 00:02

Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha (32), Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendini asarak intihar etti.

Gece saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Çark Köprüsü'nün ayaklarının olduğu kısımda bir kişinin kendini astığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yapılan incelemede Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taha'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Sakarya Irak uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendini astı

Kaynak: DHA

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