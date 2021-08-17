Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde Mustafa Ör güven tazeledi
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Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde Mustafa Ör güven tazeledi

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde Mustafa Ör güven tazeledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde başkanlığa 5. kez Mustafa Ör seçildi.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği'nde başkanlığa 5. kez Mustafa Ör seçildi.

Erenler Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde 400 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen 7. Olağan Genel Kurul'da 3 başkan adayı yarıştı.

Üyelerden 206'sının oy kullandığı seçimde 109 oy alan mevcut Başkan Mustafa Ör güven tazeledi. Ör, böylelikle 5. kez başkanlığa seçildi.

Diğer adaylar Süleyman İdacı 66, Ali Kemal Bir ise 33 oy aldı.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ör, arıcılığın son yıllarda hızla geliştiğini belirterek, projelerle ilgili üyelere bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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