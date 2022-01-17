Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ör, projelerini anlattı

SAKARYA (AA) - Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, hayata geçirdikleri ve yapmayı düşündüğü projelere ilişkin bilgi verdi.

Karasu ilçesinde Başkan Yardımcısı Cengiz Kuybulu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yutkun Cabak, Kocaali İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Bilgin, yönetim kurulu üyeleri, arıcılar ve muhtarlar katıldı.

Ör, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl birlik üyeleri için uygun fiyatlı şeker temini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Arıcılarımıza 2 bin kestane, 1500 akasya fidanı dağıtarak katkıda bulunduk. Arıcılarımız için yüzde 50 hibeyle alet ekipman dağıtımı, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında yüzde 50 hibeli alet ekipman başvuru dosyaları tarafımızca hazırlanarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi." dedi.

Ana arı yetiştiriciliğiyle ilgili kursların sürdüğünü bildiren Ör, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Melen su hattı üzerinde ve çevresinde, ana arı, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üretimi konularında kent ve ülke arıcılığının gelişmesi adına önemli adım atıldığını kaydetti.

Mustafa Ör, yeni yılda 40 ton polen ve arı alımı yapılacağını, saf ana arı üzerinde çalışmaların olacağına değinerek, "Fondan şeker üretim tesisi kurulacak, bal dolum tesisi yapılacak, 'Uzman Eller' projesini hayata geçireceğiz. Arı ürünlerinden yeterince yararlanılamama sorunları vardı, bunu çözmek için ilçelerimize bal evleri yapılıyor." diye konuştu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarının hız kesmeyeceğini söyleyen Ör, teorik ve pratik eğitim çalışmalarının yanında üretim için ihtiyaç duyulan ekipmanları da temin ettiklerini kaydetti.