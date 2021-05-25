Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, üç ilçede incelemelerde bulundu

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Öğütlü'ye Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci eşlik etti.

Başhekim Uzm. Dr. Sena Genç Elden'den geçici hizmet binasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Öğütlü, yeni hastane binasının bitme aşamasına geldiğini, yeni binanın kullanılmaya başlamasıyla fiziki alan sorununun kalıcı çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Daha sonra Geyve Devlet Hastanesi'ne geçen Öğütlü, Başhekim Uzm. Dr. Semih Songür'den bilgi aldı.

Poliklinik ve acil servis alanlarında hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Öğütlü, ilçe hastanelerinin, bölge halkının ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılaması için mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak her türlü desteği sağladıklarını aktardı.

Son olarak Geyve Taraklı İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni gezen Öğütlü, hastane personelini ve acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek