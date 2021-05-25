Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, üç ilçede incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, üç ilçede incelemelerde bulundu

Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, üç ilçede incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, Pamukova, Geyve ve Taraklı ilçelerinde hizmet veren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilk olarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Öğütlü'ye Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci eşlik etti.

Başhekim Uzm. Dr. Sena Genç Elden'den geçici hizmet binasında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Öğütlü, yeni hastane binasının bitme aşamasına geldiğini, yeni binanın kullanılmaya başlamasıyla fiziki alan sorununun kalıcı çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

Daha sonra Geyve Devlet Hastanesi'ne geçen Öğütlü, Başhekim Uzm. Dr. Semih Songür'den bilgi aldı.

Poliklinik ve acil servis alanlarında hasta ve yakınlarıyla sohbet eden Öğütlü, ilçe hastanelerinin, bölge halkının ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılaması için mevcut imkanları en iyi şekilde kullanarak her türlü desteği sağladıklarını aktardı.

Son olarak Geyve Taraklı İlçe Devlet Hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi'ni gezen Öğütlü, hastane personelini ve acil serviste tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Şizofreni hastası oğlunu surlardan aşağı iten anne, tüyler ürperten cinayeti itiraf etti
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
Son dakika! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den önemli açıklamalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Derya Yanık Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, üç ilçede incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 15:54:20. #1.11#

title