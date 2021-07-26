Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den aşı yaptırma çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den aşı yaptırma çağrısı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den aşı yaptırma çağrısı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Sağlık

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, toplum sağlığı açısından herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, toplum sağlığı açısından herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğütlü, salgından kurtulup normal hayata dönmek için toplumda aşı duyarlılığının daha fazla artması gerektiğini vurguladı.

Öğütlü, 17-30 yaş arası aşılanma oranlarının nüfus yoğunluğuna göre az olduğuna dikkati çekerek, gençlere, kendilerini ve sevdiklerini düşünerek bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundu.

Toplumda, salgının bayram tatiliyle tamamen bitmiş gibi bir rahatlama olduğuna işaret eden Öğütlü, "Aşılama tamamlanmadan özlediğimiz bu rahatlığı sürdüremeyiz. 'Biraz daha zaman geçsin, oluruz.' demek çok yanlış. Kaybedilen vaktin telafisi olmayabilir. Salgını bitirmek için aşımızı olup tedbirlere uymaktan başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.

Öğütlü, salgının kontrol altına alınması için herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Komplo teorileriyle aşı karşıtı yaklaşımlar üretenler, insanların kafasını karıştırıp toplum sağlığını tehdit etmekten başka bir şey yapmadıklarının farkına varmalı. Salgınla mücadeleyi aşısız başarmamız mümkün değil. Şu anki durumda maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçbir şey yokmuş gibi kenara atamayız. Biraz daha rahatlamak için nüfusun yüzde 75'inin aşılanmış olması gerekiyor. Salgında normale dönmenin tek yolu, aşılamayı tamamlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Demir Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Alişan Buse Varol Derya Uluğ Yıldız Tilbe
Spor Aytaç Kara Burak Elmas Metin Oktay Alper Yılmaz Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den aşı yaptırma çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 13:29:30. #1.14#

title