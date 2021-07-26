Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den aşı yaptırma çağrısı

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, toplum sağlığı açısından herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, toplum sağlığı açısından herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğini belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öğütlü, salgından kurtulup normal hayata dönmek için toplumda aşı duyarlılığının daha fazla artması gerektiğini vurguladı.

Öğütlü, 17-30 yaş arası aşılanma oranlarının nüfus yoğunluğuna göre az olduğuna dikkati çekerek, gençlere, kendilerini ve sevdiklerini düşünerek bir an önce aşı olmaları çağrısında bulundu.

Toplumda, salgının bayram tatiliyle tamamen bitmiş gibi bir rahatlama olduğuna işaret eden Öğütlü, "Aşılama tamamlanmadan özlediğimiz bu rahatlığı sürdüremeyiz. 'Biraz daha zaman geçsin, oluruz.' demek çok yanlış. Kaybedilen vaktin telafisi olmayabilir. Salgını bitirmek için aşımızı olup tedbirlere uymaktan başka çaremiz yok." ifadesini kullandı.

Öğütlü, salgının kontrol altına alınması için herkesin birbirini aşı olmaya teşvik etmesi gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Komplo teorileriyle aşı karşıtı yaklaşımlar üretenler, insanların kafasını karıştırıp toplum sağlığını tehdit etmekten başka bir şey yapmadıklarının farkına varmalı. Salgınla mücadeleyi aşısız başarmamız mümkün değil. Şu anki durumda maske, mesafe ve hijyen kurallarını hiçbir şey yokmuş gibi kenara atamayız. Biraz daha rahatlamak için nüfusun yüzde 75'inin aşılanmış olması gerekiyor. Salgında normale dönmenin tek yolu, aşılamayı tamamlamak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek