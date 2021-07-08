Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Protokol İmzalandı
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Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Protokol İmzalandı

Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Protokol İmzalandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği ve koordinasyon protokolü imzalandı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitimde iş birliği ve koordinasyon protokolü imzalandı.

SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ile İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş'un imzaladığı protokolde, "Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda/kurumlarda yürütülen bilimsel ve eğitsel çalışmaların daha nitelikli hale getirilebilmesi için ihtiyaçların bilimsel yöntemlerle belirlenmesi ve giderilmesi doğrultusunda insan kaynakları, mekan ve imkanların etkin kullanımına dönük iş birliği ve koordinasyon çalışmaları" yer alıyor

SAÜ Hendek Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüştü Yeşil, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mithat Takunyacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Salih Güvendi ve Pınar Bulut'un da hazır bulunduğu imza töreninde konuşma yapan Rektör Savaşan ve İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş, "bilimsel yöntemlerle belirlenen bilimsel, eğitsel ve sosyal ihtiyaçların karşılanarak öğretim elemanı, öğretmen ve öğrencilerin yetkinlik, değer üretimi ve akademik başarılarını iyileştirme yönünde bilimsel, eğitsel ve sosyal içerikli faaliyetlerin iş birliği içerisinde planlanmasına, yürütülmesine ve değerlendirilmesine katkı sunulmasının amaçlandığı protokolün hayırlı olmasını" dilediler.

Protokolün imzalanmasının ardından eğitim üzerine yapılan sohbette 05 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanan "Telafide Ben de Varım" etkinliklerinin öğrencilerden ve velilerden büyük ilgi gördüğüne vurgu yapılırken iki eğitim kurumu arasında başarıyla gerçekleştirilen iş birliği çalışmalarının Bilmekten Yapabilmeye Eğitimde Adım Adım Dönüşüm Süreci kapsamında "Geleceğimiz öğretmenlerimizin gücüne güç katarak teminat altına alınacaktır. Potansiyelden verimliliğe" temasıyla yürütüleceği belirtildi. 16 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

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