Sakarya İl Jandarma Komutanlığından kadın personele 8 Mart'ta izin jesti

Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personele, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla idari izin verildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın personele, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla idari izin verildi.

Kadın personelini tebrik eden İl Jandarma Komutanı Albay Aydın Kutlu'nun talimatıyla Kadınlar Günü dolayısıyla kent genelindeki kadın jandarma görevlileri idari izinli sayıldı.

Öte yandan Hendek İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, personeli Astsubay Çavuş Nurdan Acıoğlu ve Zehra Kılıç'ın gününü pasta eşliğinde kutladı.

Sürpriz için teşekkür eden kadın jandarmalar, pastayı keserek mesai arkadaşlarına servis etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek