Sakarya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

18.10.2019 17:24

Sakarya'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda kurul üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilin istihdam verileri değerlendirildi.

Toplantıda, 2019 yılının ilk 9 ayında Sakarya'da 18 bin 122 iş arayanın İŞKUR aracılığıyla istihdam edildiği, yine aynı dönemde İŞKUR'un Mesleki Eğitim Kursları, Girişimcilik Eğitimleri, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Programlar olmak üzere toplam bin 813 kurs programının düzenlendiği ve 12 bin 680 katılımcının programlardan faydalandığı belirtildi.

Ayrıca, 2019 yılının ilk 9 ayında İŞKUR'un istihdam programlarından yararlanan 12 bin 680 kişi iş ve meslek sahibi olduğu bildirildi.

Toplantıda konuşan Çiçekli, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi okulların temizlik hizmetleri için 650 ve özel güvenlik hizmetleri için 295 kişilik kontenjan ayrıldığını söyledi.

İlave personel desteği ile okulların temizlik ve güvenlik hizmetlerinin destekleneceğini belirten Çiçekli, söz konusu katılımcıların 1 Ekim 2019 itibarıyla görevlerine başladıklarını ifade etti.

Çiçekli, ayrıca toplum yararına programlar kapsamında istihdamda dezavantajlı gruplar arasında yer alan iş arayanlara öncelik verilmekte olduğunu belirterek, ileriki günlerde düzenlenecek olan yeni toplum yararına programlarla belediye ve diğer kamu idarelerine de alımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya da İŞKUR tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları hakkında kurul üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

Kaya, kurum personeli tarafından 2019 yılının ilk 9 ayında 11 bin 803 işveren ziyareti gerçekleştirildiğini, ziyaretler sonucu işverenlerden 24 bin 465 kişilik iş gücü talebinin alındığını, İŞKUR'un kurs ve programlarından yararlanan iş arayanlar için yaklaşık 76 milyon lira ödenek kullanıldığını belirtti.

Bunun yanı sıra, en az 2 sigortalı çalışanı olan işverenlerin ilave olarak üçüncü kişiyi almaları durumunda ücretlerinin İŞKUR tarafından 9 aya kadar karşılanabildiğini hatırlatan Kaya, işverenleri istihdam desteklerinden yararlanmaya davet etti.

Kaynak: AA