Sakarya İl Emniyet Müdürü'nü duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi
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Sakarya İl Emniyet Müdürü'nü duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi

Sakarya İl Emniyet Müdürü'nü duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi -Polis memurlarından İl Emniyet Müdürü Kaya'ya pasta ve videolu babalar günü sürprizi yapıldı -İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "En güzel babalar günü hediyesiydi, çok duygulandım" Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü...

21.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:56

Sakarya İl Emniyet Müdürü'nü duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi

-Polis memurlarından İl Emniyet Müdürü Kaya'ya pasta ve videolu babalar günü sürprizi yapıldı

-İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya: "En güzel babalar günü hediyesiydi, çok duygulandım"

SAKARYA - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü personelleri hazırladıkları özel klip ile İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın 'Babalar Günü'nü kutladılar. Polisler ayrıca babalar günü özel pastası hazırlayarak İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'yı evinde ziyaret ettiler.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın 'Babalar Günü', personeli tarafından hazırlanan video ve pasta ile kutlandı. Hazırladıkları klip ile birlikte babalar gününü kutlamak için İl Emniyet Müdürü Kaya'nın evine giden polis memurları ayrıca hazırlattıkları pasta ile de Fatih Kaya'yı duygulandırdı.

En güzel babalar günü hediyesiydi, çok duygulandım

Yapılan sürpriz karşısında değerlendirmede bulunan Kaya, "En güzel babalar günü hediyesiydi. Çok duygulandım. Hepinizle gurur duyuyorum. Sizler benim ailemsiniz. Klibin düşünülmesinde ve hazırlanmasında emeği geçen her bir personelimizi ayrı ayrı kutluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Sakarya İl Emniyet Müdürü'nü duygulandıran 'Babalar Günü' sürprizi

Kaynak: İHA

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