Sakarya İl Emniyet Müdürü Kaya bayram kutlamasına katıldı Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Adapazarı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını denetleyen polis ekipleri, Tığcılar Mahallesi Kesici Sokak'taki vatandaşların sokağı ve evlerini süslediğini, bayramı coşkuyla kutladığını gördü.

Güzel görüntüler dolayısıyla haber verilen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, sokağı ziyaret etti.

23 Nisan şarkıları eşliğinde vatandaşlarla bayrak sallayan Kaya, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaya, yaptığı konuşmada, çocukların bayramını kutladı.

Atatürk'ün 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarının bayramı olarak ilan ettiğini belirten Kaya, bu bayramı ilelebet coşku ve mutluluk içerisinde kutlama dileğinde bulundu.

Kaya, çocuklara seslenerek, "Bugün çocuksunuz ama yarın Meclisi sizler dolduracaksınız. İnşallah bugünleri orada tekrar yad edersiniz, bugünleri unutmazsınız." şeklinde konuştu.

Vatandaş ve çocuklara biraz daha sabırlı olmaları ve evde kalmaları gerektiğini belirten Kaya, koronavirüs nedeniyle evlerde kutlanan bayramın, bu şekilde geçirilen tek ve son bayram olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA