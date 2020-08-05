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Sakarya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası ile Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, hafta sonunda Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Sakarya iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak
05.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:53

Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası ile Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, hafta sonunda Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "sporun başkenti" olma yolunda ilerleyen Sakarya, iki Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Oryantiring milli takım seçmesi ve Türkiye Bisikletli Oryantiring Şampiyonası, 8-9 Ağustos tarihlerinde Poyrazlar Gölü Tabiat Parkuru'nda yapılacak. Şampiyonaya şu ana kadar 35 kulüpten 110 sporcu kayıt yaptırdı.

Kürek yarışları Sapanca'da

Aynı tarihlerde Sapanca Gölü Kırkpınar Kürek Parkuru'nda yapılacak Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda ise yaklaşık 30 kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye şampiyonalarında sosyal mesafe kuralına ve hijyen konusuna dikkat edileceğini belirterek, sporculara ve kulüplere başarı diledi.

Kaynak: AA

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