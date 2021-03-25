Sakarya İHH ve MÜSİAD şubesi arasında ramazana yönelik iş birliği protokolü

Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği ile Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şubesi arasında ramazan ayında yapılacak çalışmalar kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

MÜSİAD binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Engin Sezer, ramazan ayında zor şartlar altında yaşayan, son günlerde kamplarda çıkan büyük yangınlar nedeniyle daha da sıkıntılı bir sürece giren Arakanlılar için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Arakan'da ramazan boyunca her gün 1000, toplamda 30 bin kişiye iftar vereceklerini aktaran Sezer, aynı zamanda Somali'de sahur ve Tanzanya'da da kumanya dağıtımı faaliyeti yürüteceklerini kaydetti.

Sakarya'da salgın sürecinde son bir yılda yaklaşık 5 bin gıda kolisi ve yaklaşık 1000 aileye market fişi dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirten Sezer, ramazan ayı içinde de 2 bin gıda kolisi ve market fişi dağıtımına devam edeceklerini ifade etti.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu da İHH'nın yurt içi ve yurt dışı insani yardım çalışmalarını takip ettiklerini ve çok kıymetli bulduklarını dile getirerek, her zaman iş birliği içerisinde olacaklarını bildirdi.

Üyelerle Arakan'da gerçekleştirilecek iftar programlarına her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Filizfidanoğlu, "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa orada olmak, bizlerin hem kulluk hem de insanlık görevidir. Arakan da gönül coğrafyamızın kanayan yaralarından biridir. Biliyoruz ki kadirşinas halkımız, üyelerimiz, bu çağrıya kayıtsız kalmayacaktır ve en büyük desteği verecektir." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci