Sakarya İHH ramazan ayında yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya İHH ramazan ayında yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel
Sakarya İHH ramazan ayında yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Sakarya İHH, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik kampanyalarını sürdürecek.

Sakarya İHH, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik kampanyalarını sürdürecek.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, yaptığı açıklamada, 29 yıldır olduğu gibi bu ramazan da ihtiyaç sahiplerine, hatırlanmayı bekleyen kimsesizlere ve sıkıntıya düşmüş çaresizlere umut olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Salgının etkisiyle ihtiyaç sahiplerinin daha fazla yardıma muhtaç hale geldiğine işaret eden Sezer, şöyle devam etti:

"Bu yıl zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, bir umut bekleyenlerin yüzünü güldürebilirsiniz. Bayramlık hangi çocuğu sevindirmez ki? Yetimlere bayramlık hediye edebilir, bu bayramı unutamayacakları bir bayrama dönüştürebilirsiniz. Bizler Sakarya İHH olarak sizin adınıza bu sene Arakan'da her gün bin kişi olmak üzere toplamda 30 bin kişiye iftar yemeği ikram edeceğiz. Somali'de yaptırmış olduğumuz Şehit Muhammed Fatih Safitürk Yetimhanesi'nde kalan kız çocuklarına sahur ve Tanzanya'da yaşayan mazlumlar için kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm bunların yanında Türkiye dahil 136 ülke ve bölgede iftardan sahura, zekattan kumanyaya bütün insani yardım çalışmalarımız devam edecek. Bir kişinin İftar bedeli 20, bayramlık bedeli 150 ve kumanya bedeli 175 lira olarak belirlendi."

Sakarya içerisindeki çalışmalara da değinen Sezer, geçen yıl 5 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu sene de en az 3 bin aileye kumanya ve market fişi dağıtımı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Bahar Candan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Caner Erkin Şenol Güneş Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya İHH ramazan ayında yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:09:11. #1.15#
title