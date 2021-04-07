Sakarya İHH ramazan ayında yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında olacak

Sakarya İHH, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik kampanyalarını sürdürecek.

Sakarya İHH, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik kampanyalarını sürdürecek.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, yaptığı açıklamada, 29 yıldır olduğu gibi bu ramazan da ihtiyaç sahiplerine, hatırlanmayı bekleyen kimsesizlere ve sıkıntıya düşmüş çaresizlere umut olmak için yola çıktıklarını belirtti.

Salgının etkisiyle ihtiyaç sahiplerinin daha fazla yardıma muhtaç hale geldiğine işaret eden Sezer, şöyle devam etti:

"Bu yıl zekat bağışlarınızla dertlere derman olabilir, bir umut bekleyenlerin yüzünü güldürebilirsiniz. Bayramlık hangi çocuğu sevindirmez ki? Yetimlere bayramlık hediye edebilir, bu bayramı unutamayacakları bir bayrama dönüştürebilirsiniz. Bizler Sakarya İHH olarak sizin adınıza bu sene Arakan'da her gün bin kişi olmak üzere toplamda 30 bin kişiye iftar yemeği ikram edeceğiz. Somali'de yaptırmış olduğumuz Şehit Muhammed Fatih Safitürk Yetimhanesi'nde kalan kız çocuklarına sahur ve Tanzanya'da yaşayan mazlumlar için kumanya dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm bunların yanında Türkiye dahil 136 ülke ve bölgede iftardan sahura, zekattan kumanyaya bütün insani yardım çalışmalarımız devam edecek. Bir kişinin İftar bedeli 20, bayramlık bedeli 150 ve kumanya bedeli 175 lira olarak belirlendi."

Sakarya içerisindeki çalışmalara da değinen Sezer, geçen yıl 5 bin aileye kumanya dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu sene de en az 3 bin aileye kumanya ve market fişi dağıtımı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek