SAKARYA İHH'dan arama-kurtarma eğitimi
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SAKARYA İHH'dan arama-kurtarma eğitimi

İHH'dan arama-kurtarma eğitimi17 AĞUSTOS Marmara Depreminin yıl dönümü öncesinde İHH Sakarya Temsilciliği, 10 şehirden gelen 64 İHH gönüllüsü ve personeline arama-kurtarma eğitimi verdi.

26.07.2020 15:32 | Son Güncelleme: 26.07.2020 15:40

İHH'dan arama-kurtarma eğitimi

17 AĞUSTOS Marmara Depreminin yıl dönümü öncesinde İHH Sakarya Temsilciliği, 10 şehirden gelen 64 İHH gönüllüsü ve personeline arama-kurtarma eğitimi verdi. İnsani Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü öncesinde İstanbul, Ankara, Bursa, Çanakkale, Konya, Bilecik, Kütahya, Bartın, Balıkesir ve Sakarya Temsilciliğinde görev yapan 64 İHH gönüllüsü ve personeline, Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde bulunan AFAD'a ait tesiste 12 eğitmenin katılımıyla arama-kurtarma eğitimi verdi. Gönüllü ve personeller önce teorik olarak eğitim görürken, daha sonra sahada enkazlar arasında hem arama-kurtarma hem de ekipman kullanmayı öğrendi. İHH Sakarya Temsilcisi Engin Sezer, 'İHH'mızın arama kurtarma ekipleri Sakarya'da ilk kez bir tatbikat düzenliyor. Daha önce yaptığımız doğada arama kurtarma tatbikatlarının yerine kentsel arama kurtarma tatbikatları yapıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimiz daha önce Düzce'deki sel felaketinde, Elazığ depreminde ve yakın zamanda şehrimizde gerçekleşen havai fişek fabrikası patlamasında görev yapmıştır' dedi. İHH Arama-Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş, 'İHH Arama Kurtarma ekiplerini kendi eğitim modülü ve kendi eğitmenleriyle bu eğitim gerçekleştirmektedir. Geçtiğimiz yıl doğada arama kurtarma eğitimi vermiştik ve 500 personeli eğitimden geçirdik. Kentsel arama kurtarma eğitimlerimizin ilkini ise Sakarya'da gerçekleştiriyoruz. 10 ilden 64 gönüllü ve kendi yetiştirdiğimiz 12 eğitmen var? diye konuştu.

SAKARYA İHH'dan arama-kurtarma eğitimi

Kaynak: DHA

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