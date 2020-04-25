Sakarya iftar saati: 25 Nisan 2020 Cumartesi Sakarya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Sakarya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 2. gününde Sakarya iftar saati sorgulanmaya başladı. Sakarya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 25 Nisan Cumartesi günü Sakarya iftar saati kaç? Sakarya iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Sakarya iftar saatleri…

Ramazan ayının ikinci günü nedeniyle Sakarya halkı, imsak vakti04:22'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Sakarya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 25 Nisan Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Sakarya iftar saati kaçta? İşte, Sakarya iftar vakti:

25 Nisan Cumartesi günü Sakarya iftar saati: 19:55

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN'DA EGZERSİZ DÜZENİ NASIL OLMALI?

Ramazan ayında spora yeni başlayanlara ve yüksek tansiyon, şeker, kolesterol, kalp rahatsızlıkları olanlara haftada üç kez, düşük şiddet ve yoğunlukta, kalp hızını arttırmayan ve terletmeyen 30-45 dakika süreli düşük tempolu yürüyüş, yüzme, pilates ve yoga gibi aerobik egzersizler önerilir. Düzenli bir egzersiz programına devam edenler ise egzersiz programının şiddetini ve süresini kısaltıp dinlenme sürelerini artırmalı, dirençli egzersizlerde ağırlık miktarını ve set sayılarını azaltmalıdır. Düşük şiddetli aerobik egzersizler sabah saatlerinde de yapılabilir.

İFTAR SONRASI EGZERSİZ

Ramazan ayında egzersiz ve beslenme arasında uyum yakalamak için iftar sonrası spor yapabilirsiniz. Bu tercih hazımsızlığın da önüne geçmenizi sağlayacaktır.İftardan yaklaşık 2,5 saat sonra yürüyüş, bisiklet, tempolu yürüyüş yapmanız yağ yakmanızı sağlayacaktır. Yoga ve pilates gibi egzersizler de sindirim sisteminize yardım ederek hazımsızlığın önüne geçmenizi sağlayacaktır. Egzersizden önce 2 su bardağı su içtiğinizde bu süreç çok daha verimli şekilde sonuçlanacaktır. Egzersizden 1 saat önce de meyveli yoğurt gibi protein ve karbonhidrat içerikli besinler tüketebilirsiniz.