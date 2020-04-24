Sakarya iftar saati: 24 Nisan 2020 Cuma Sakarya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Sakarya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 1. gününde Sakarya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Sakarya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 24 Nisan Cuma günü Sakarya iftar saati kaç? Sakarya iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Sakarya iftar saatleri…

Ramazan ayının birinci günü nedeniyle Sakarya halkı, imsak vakti04:24'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Sakarya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 24 Nisan Cuma günü akşam ezanı kaçta okunacak. Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Sakarya iftar saati kaçta? İşte, Sakarya iftar vakti:

24 NİSAN CUMA SAKARYA İFTAR SAATİ:19:54

2020 Ramazan imsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

1 su bardağı su

Yarım paket kuru maya

1 çay kaşığı şeker

1,5 çay kaşığı tuz

3- 3,5 su bardağı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üstüne sürmek için

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı yağ

RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Maya ve şeker suya katılarak iyice karıştırılır, ardından diğer malzemeler de eklenerek 10-15 dakika yoğurarak yumuşak bir hamur yapılır ve hamurun normal halinden iki kat daha fazla olana kadar mayalanması beklenir.

Üstüne sürmek için hazırlanan süt, yağ, yumurta karışımıyla elimiz hafifçe ıslatılıp yağlı kağıt serilmiş ya da yağlanıp hafif unlanmış tepside hamur büyütülüp şekil verilir. 20 dk kadar da tepside mayalanan pide üstüne yumurta sarısının olduğu karışım sürülüp susam, çörek otu serpilip 200 derece, önceden ısıtılmış fırında pişirilir.

İyice kızarınca fırından çıkarılıp, üstü kuru ise üstüne hafif su serpilir. Temiz bir bezin içinde soğuyana kadar bekletilir.