Sakarya iftar saati: 20 Mayıs 2020 Çarşamba Sakarya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Sakarya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 27. gününde Sakarya iftar saati sorgulanmaya başladı. Sakarya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 20 Mayıs Çarşamba günü Sakarya iftar saati kaç? Sakarya iftar vakti nedir? İşte, Diyanete göre Sakarya iftar saatleri…

Ramazan ayının yirmi yedinci günü nedeniyle Sakarya halkı, imsak vakti 03:41'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Sakarya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saat merak ediliyor. 20 Mayıs Çarşamba günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Sakarya iftar saati kaçta? İşte, Sakarya iftar vakti:

20 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ İFTAR SAATİ: 20:20

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

2020 Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

SAHUR YEMEĞİNİN DİNDEKİ YERİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde "bereket" (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî', II, 105).

Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.