SAKARYA Havuza düşen Irak asıllı 3 yaşındaki çocuk öldü

Havuza düşen Irak asıllı 3 yaşındaki çocuk öldü

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir villanın havuzuna düşen Irak asıllı 3 yaşındaki çocuk öldü.

Olay akşam saat 21: 00 saatlerinde İlmiye Mahallesi'nde bir villada meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken ailenin 3 yaşındaki çocukları Almuktar Abwandoor, bir anda ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun ortalıkta olmadığını fark eden ailesi, küçük çocuğun site içerisindeki yüzme havuzunda hareketsiz yatarken görmesi üzerine hemen havuza girerek küçük çocuğu çıkartıp 112'yi arayarak yardım istedi. Küçük çocuğa ilk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizleri geçirdi. İlçe Devlet Hastanesi Morguna alınan Abwandoor'u Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA