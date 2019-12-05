: Sakarya güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

05.12.2019 17:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:25

Güvenlik şeridini aşıp çantayı açtı, ilaçlar çıktı

ADAPAZARI'nda bankta unutulan çanta polisi alarma geçirirken, güvenlik şeridini aşan akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi çantayı açtı. Çantadan ilaç ve serumlar çıktı.

Oğle saatlerinde, Atatürk Bulvarı'nda bulunan Adapazarı Kültür Merkezi önündeki bir banka bırakılan çantayı Mobese'den fark eden polis, bölgeye ekipleri sevk etti. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, bulvar yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanı çağırılırken, bu sırada güvenlik şeridini aşan bir kişi çantaya açarak içini boşaltmaya başladı. Şahsın koşması nedeniyle çevrede panik oluşurken, polisler çantayı açan kişiye müdahale etti. Çantanın içinden çok sayıda ilaç ve serum çıktı. Çantayı açan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilirken, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu