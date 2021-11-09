Sakarya güne sisle uyandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Sakarya güne sisle uyandı Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı Sakarya'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya güne sisle uyandı

Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, araçlar ilerlemekte zorluk yaşadı

SAKARYA - Sakarya'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis sebebiyle yollarda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü.

Sakarya'da sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı, Serdivan ilçeleri ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Kent merkezinde bulunan evler sisler içerisinde kalarak görünmez hale gelirken seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Sakarya güne sisle uyandı

Sakarya güne sisle uyandı

Sakarya güne sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title