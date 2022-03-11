Sakarya güne karla uyandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakarya güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı - Burak Can Tokyürek - Güncel
 - Güncelleme:

Sakarya güne karla uyandıSAKARYA Sakarya'da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya güne karla uyandı

SAKARYA Sakarya'da dün etkisini göstermeye başlayan ve gece saatlerinde de devam eden kar yağışı sonrasında şehir güne karla uyandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Sakarya genelinde dün başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Gece boyunca aralıklarla yağan kar, kent genelini beyaza bürüdü. Belediye ekipleri ise şehrin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yağışın önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor.

Sakarya güne karla uyandı

Sakarya güne karla uyandı

Sakarya güne karla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Güncel

Meteoroloji, Sakarya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title