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Sakarya güne karla uyandı

İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Haberler | Güncel

Sakarya güne karla uyandı Evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü Yaklaşık 1 haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya güne karla uyandı

Evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü

SAKARYA - Yaklaşık 1 haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde hakimiyetini sürdüren kar yağışı, şehir merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı sebebiyle evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında yaklaşık bir haftadır Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, şehir merkezini de etkisi altına almaya başladı. Bu doğrultuda kentin Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde evlerin çatıları ve araçların üstü beyaza büründü. Kar yağışının gün içerisinde yüksek ve alçak kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

Sakarya güne karla uyandı

Sakarya güne karla uyandı

Sakarya güne karla uyandı

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