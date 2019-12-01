Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi.
Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)
BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gencin cenazesi Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Haber Videosu: Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu