Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİSakarya'nın Ferizli ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi.

01.12.2019 17:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 17:40
Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu (3)

BOĞULAN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ

'nın ilçesinde gölde sandalın alabora olması sonucu boğularak yaşamını yitiren Ahmetcan Duman'ın cenazesi morgtan alınarak Ferizli Bakırlı Mahalle Camii'ne getirildi. Cenaze namazına Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, gencin ailesi ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gencin cenazesi Bakırlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Sakarya-gölde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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