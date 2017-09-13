Sakarya Geyve'de Orman Yangını

Geyve'de orman yangını (2)



YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI



Sakarya'nın Geyve İlçesi'nde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Geyve İlçesi Çine-Alıplar-Çamlık üçgenindeki ormanlık alanda meydana gelen yangın için tüm ekipler seferber olurken, yangına Geyve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, Geyve Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çevre il ve ilçelerden gelen 40 arazöz ile Orman Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 helikopter de havadan müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden ekipler ve helikopterler bölgede bulunan Akdoğan sulama göletinden su takviyesi yaparak yangını güçlükle kontrol altına aldı. Geyve Çine Mahallesi'nde bir vatandaşın anız veya bahçesinde yaktığı otlardan çıktığı tahmin edilen orman yangınında yaklaşık 5 hektar Kızılçam ormanı yok oldu. Soğutma çalışmalar devam ediyor.