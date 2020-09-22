Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'dan Vali Kaldırım'a ziyaret
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Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'dan Vali Kaldırım'a ziyaret

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Özsoy'dan Vali Kaldırım'a ziyaret
22.09.2020 15:51 | Son Güncelleme: 22.09.2020 15:51

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, geçen ay kentte düzenlenen Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası'na desteklerinden ötürü Kaldırım'a teşekkür edildi.

Vali Kaldırım'a Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan adına teşekkür belgesi verilirken, milli takım eşofmanı da hediye edildi.

Özsoy, daha sonra karate branşı hakkında yapılan çalışmalar hakkında Kaldırım'ı bilgilendirdi.

Vali Kaldırım ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilgililere teşekkür etti.

Ziyarette, karate branşında siyah kuşak 4. dan, milli hakem ve antrenör olan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Türkiye Karate Federasyonu Milli Takımlar Menajeri ve Karate İl Temsilcisi Hikmet Şaha ile Dünya, Avrupa Karate Federasyonları Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

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