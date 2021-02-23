"Sakarya Genç Girişimci Online Network Toplantısı" gerçekleştirildi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi Başkanlığı işbirliğinde "Sakarya Genç Girişimci Online Network Toplantısı" yapıldı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi Başkanlığı işbirliğinde "Sakarya Genç Girişimci Online Network Toplantısı" yapıldı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mertcan Korkmaz ile komite üyeleri ve SATSO üyelerinin katıldığı toplantıda, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi Başkanı Özge Akkız ile Dış Ticaret Uzmanı Figen Erkol ülkemiz ihracatının artırılması yolunda genç girişimcilerin ihracat yönelmelerine katkı sağlamak amacıyla çeşitli bilgiler paylaştı.

Uzmanlar konuyla ilgili ihracat uygulamaları, platformları, pazar önerileri sunan uygulamalar, ihracata teşvik için gider destekleri gibi birçok konuda katılımcıları bilgilendirdi.

Girişimcilerin, bir ürünü nasıl, nereye pazarlayabileceği ve bu ürünlere kimlerin ihtiyacı olduğunu görebileceği kolay ihracat uygulaması ile ihracat işlemlerini rahatlıkla gözden geçirebileceği anlatılan toplantıda, kolay destekler ile ihracat gerçekleştirmek için ziyaret edilen ülkelerdeki harcama giderleri, fuar giderleri, reklam-tasarım, sertifika ve tedarik gibi giderlerin çoğunun bakanlık tarafından teşvik ile karşılandığı belirtildi.

Korkmaz, açıklamasında, "Girişimciler yurtiçi pazarda etkin oldukları kadar dünyaya da kısa sürede açılmayı hedefliyorlar. Ancak günümüzde ihracatın Ticaret Bakanlığımız uygulamaları sayesinde çok basitleştiğini bilmedikleri için risk alamıyorlar. Toplantımızda bu konularla ilgili oldukça yerinde ve fayda sağlayacak, girişimci gençlerimizin tüm dünya pazarlarında verimli faaliyette bulunmalarını sağlayacak uygulamaların ülkemiz ihracatına da katkı sağlamasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek