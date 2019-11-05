Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gittiAdapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

05.11.2019 13:52

Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Adapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde Tuncay ve Seda Fidan düzenlenen düğünle evlendi. Damadın arkadaşları düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada arkadaşları aracı çekicinin üzerine yükledi. Çift çekicinin üzerine yüklenen gelin arabası ile evlerine götürüldü.

Kaynak: DHA

VİDEO: Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti
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