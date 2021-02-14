Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'nden, Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya kınama

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Matur, açıklamasında, uzun yıllardır dış güçler tarafından desteklenen ve beslenen terör örgütü PKK'nın, bir kez daha kalleş ve acımasız yüzünü gösterdiğini belirterek, "Gara bölgesinde 13 vatandaşımızı şehit etmiştir. Ka

muoyuna açıklanan bilgilere göre, hainlerin barınma amaçlı kullandığı mağaralara yönelik silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, daha önce yurt içinden kaçırarak Gara'ya götürdükleri, korumasız durumdaki vatandaşlarımız, PKK'lı teröristlerce başlarından vurularak alçakça şehit edilmiştir." ifadesini kullandı.

Onlarca yıldır ülkemizin başındaki bu büyük beladan kurtulmanın herkesin en büyük dileği olduğuna değinen Matur, şunları kaydetti:

"Yurt içinden ve yurt dışından destek bulan bu hain terör örgütüne ve tüm destekçilerine gereken cevabın verileceğine inanıyoruz. Bu duygularla operasyon sırasında şehit edilen askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyor ve 'bitsin artık bu terör' diyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek