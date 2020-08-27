Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mühendislerin keşfedilen gazı test amaçlı yaktığı görüntülere yer vererek, "Tebrikler arkadaşlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA