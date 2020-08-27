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Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sakarya gaz sahasında keşfedilen gaz test amaçlı yakıldı
27.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılışına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mühendislerin keşfedilen gazı test amaçlı yaktığı görüntülere yer vererek, "Tebrikler arkadaşlar" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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