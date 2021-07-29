Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı
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Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı

Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen ilk kuyu akış testinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda "ultra derin denizde" yer alan Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi başarıyla gerçekleştirildi.

Test edilen ilk rezervuar seviyesinden günde 0,75 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlanırken, analiz sonuçları rezervuarın günlük 1,2 milyon metreküp üretim kapasitesi olduğunu gösteriyor.

Faaliyet sürecinde, kuyuda iki ayrı seviyede daha test yapılacak.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın ise 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu testlerin Türkiye için bir dönüm noktası niteliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Sakarya Sahası'ndan yapılacak üretimin önemli bir ekonomik karşılığı olacağını gösteren akış değerleri, TPAO için yeni fırsatlara da işaret ediyor. Geçtiğimiz günlerde 11 bin kilometrekare alanda yeni bir 3B sismik çalışmayı tamamladık. Sakarya Proje Ekibi, bir yandan sahanın geliştirilmesi, bir yandan da Amasra-1 keşfinin ardından olası yeni sahaların bulunması için gece gündüz çalışıyor."

Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu olan Türkali-2'de 2 bin 154 metre su derinliğinde, 3 bin 950 metre son derinliğe kadar sondaj yapıldı. Sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine 2020 yılında katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor. Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerle kuyuların ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

TPAO'nun Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi. Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Firdevs Yüksel

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Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda ilk kuyu akış testi tamamlandı - Haberler Ekonomi
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