Sakarya Garnizon Komutanı Arıkan'dan Veda Ziyareti
Sakarya'daki görev süresi tamamlanan İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.
Sakarya'daki görev süresi tamamlanan İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Cüneyt Arıkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ziyaret etti.
Veda ziyaretinde konuşan Toçoğlu, Albay Arıkan'la çalışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Şehrimiz için tam uyum içerisinde çalıştık. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.
Albay Arıkan da kentte güzel bir süreç geçirdiğini belirterek, Toçoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.