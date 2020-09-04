SAKARYA Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi 13 yaralı
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SAKARYA Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi 13 yaralı

Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi: 13 yaralıSAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktörün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

04.09.2020 21:24 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:29

Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi: 13 yaralı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktörün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza öğleden sonra Kocaali ilçesine bağlı Kızılüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. Fındık bahçesinden dönen işçilerin taşındığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, traktörün römorkunda bulunan 12 kişi ile sürücü yaralandı. Yaralanan 13 kişi, ihbar üzerine kaza yeirne gelen sağlık ekiplerince Sakarya ve Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

SAKARYA Fındık işçilerinin taşındığı traktör devrildi 13 yaralı

Kaynak: DHA

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