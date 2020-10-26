Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu
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Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu

26.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.10.2020 17:31
Sakarya EXPO yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca hizmet veren 2020 Sakarya EXPO, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Ekim tarihlerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası boyunca hizmet veren 2020 Sakarya EXPO, yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 4 gün boyunca misafirlere etkinlikler, çekilişler, sahne gösterileri ve sürpriz hediyelerin sunulduğu EXPO alanına yerli ve yabancı misafirler yoğun ilgi gösterdi.

İlçe belediyelerinin, geleneksel sanat ustalarının, sponsor firmaların da yer aldığı EXPO alanına gelen çocuklar rodeo deneyimi, atölye etkinlikleri ve sahne gösterileriyle hem eğlenip, hem öğrenirken gençler ise araç devrilme simülasyonu ve uçuş simülatörünü deneyimlemenin yanı sıra geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca, 2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası etkinlikleri kapsamında 30 kişiye bisiklet hediye edildi.

EXPO alanına girişlerde maske denetimi yapılırken, ziyaret eden herkesin ateş ölçümü de yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sağlık ekibi de gün boyu olası acil durumlarda müdahale edebilmek için alanda nöbet tuttu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya EXPO'da yarış takvimi boyunca misafirlerin ağırlandığını ifade ederek, "Etkinlikler, çekilişler, stantlar derken çok güzel bir çalışma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Binlerce Sakaryalının yanı sıra şampiyona için kente gelen vatandaşların da EXPO alanını beğenerek gezdiğini ifade eden Yüce, alanı ziyaret eden tüm misafirlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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