SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti

19.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 22:31

Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kestiSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, İbrahim Ö. (73), evinin önünde bulunan park halindeki aracında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, İbrahim Ö. (73), evinin önünde bulunan park halindeki aracında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Hatipler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö.'nün eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, yaşlı adamı aramak için sokağa çıktı. İbrahim Ö.'nün aracının evin önünde park halinde olduğunu gören yakınları, araca yaklaştıklarında yaşlı adamın bileklerinin kesilmiş olduğunu fark etti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı olay yeri incelemesinin ardından İbrahim Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti
SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti
SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti
SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Berrak Tüzünataç
Spor Erol Bulut Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 22:37:01. #1.15#
title