SAKARYA Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti

Evinin önüne park ettiği aracında bileklerini kesti

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, İbrahim Ö. (73), evinin önünde bulunan park halindeki aracında bileklerini keserek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Kaynarca ilçesine bağlı Hatipler Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Ö.'nün eve gelmemesi üzerine meraklanan ailesi, yaşlı adamı aramak için sokağa çıktı. İbrahim Ö.'nün aracının evin önünde park halinde olduğunu gören yakınları, araca yaklaştıklarında yaşlı adamın bileklerinin kesilmiş olduğunu fark etti. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin araçta yaptığı olay yeri incelemesinin ardından İbrahim Ö.'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı