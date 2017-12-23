Sakarya Ev ve Samanlık Alev Alev Yandı

Ev ve samanlık alev alev yandı



SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında ev ve yanında bulunan samanlık alev alev yandı.



Saat 02.00 sıralarında, Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde Server Atik'e ait ahşap evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Atik ailesi dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, ahırda bulunan büyükbaş hayvanları dışarı çıkardı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bitişiğinde bulunan ahşap samanlığa sıçradı. Alevlere teslim olan ev ve samanlık alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.