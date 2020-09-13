SAKARYA Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler
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SAKARYA Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler

Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde yolculuk yapan 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden uyudu.

13.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:17

Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde yolculuk yapan 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden uyudu. Sakarya D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 AAD 219 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 gencin eşyalar üzerindeki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. 2 genç kamyonetin kasasında eşyaların üzerine oturarak uyudu. Gençlerin düşme tehlikesi bulunurken, vatandaşlar canlarını hiçe sayan gençleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

SAKARYA Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler

Kaynak: DHA

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