SAKARYA Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler
Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde yolculuk yapan 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden uyudu.
13.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.09.2020 16:17
Eşya yüklü kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk ettiler SAKARYA'da, eşya yüklü kamyonetin kasasındaki eşyaların üzerinde yolculuk yapan 2 genç, tehlikeye aldırış etmeden uyudu. Sakarya D-650 Karayolu üzerinde seyir halinde olan 11 AAD 219 plakalı eşya yüklü kamyonetin kasasında bulunan 2 gencin eşyalar üzerindeki yolculuğu yürekleri ağızlara getirdi. 2 genç kamyonetin kasasında eşyaların üzerine oturarak uyudu. Gençlerin düşme tehlikesi bulunurken, vatandaşlar canlarını hiçe sayan gençleri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Kaynak: DHA