SAKARYA Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandıYAŞAMINI yitiren eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'ün (70) cenazesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verildi.

Eski TRT Genel Müdürü Demiröz, son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAMINI yitiren eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'ün (70) cenazesi, Sakarya'nın Erenler ilçesinde toprağa verildi.

Eski TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz, dün hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Demiröz'ün cenazesi, Erenler ilçesinde bulunan Erenler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Fehamet Demiröz, kızı Betül ve oğlu Dündar Demiröz ile yakınları katıldı.

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Kaynak: DHA