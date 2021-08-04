Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Vali Kaldırım'a ziyaret
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Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Vali Kaldırım'a ziyaret

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Vali Kaldırım'a ziyaret
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Dik, ziyarette engellilerin sorunlarını çözmek için yaptığı çalışmalardan dolayı Vali Kaldırım'a teşekkür ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Kaldırım, yeniden dernek başkanı seçilen Dik ve yeni yeni yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

Devletin her zaman engelli vatandaşların yanında yer aldığını vurgulayan Kaldırım, "Engelli vatandaşların toplumsal yaşama katılmalarını kolaylaştırmak, onları desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak, kaliteli yaşam sürebilmelerini sağlamak, aynı zamanda onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı göstermek, hepimizin sosyal sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Vali Kaldırım'a ziyaret
Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği'nden Vali Kaldırım'a ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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