Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği aşure dağıttı
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Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği aşure dağıttı

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, Muharrem ayı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte 850 kişiye aşure ikram etti.

Sakarya Engelliler ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Bülent Dik, Muharrem ayı nedeniyle düzenledikleri etkinlikte 850 kişiye aşure ikram etti.

Dernek temsilcileri, Adapazarı ilçesindeki Gar Meydanı'nda vatandaşlara aşure dağıttı.

Etkinlikte konuşan dernek başkanı Bülent Dik, muharrem ayını en güzel şekilde idrak etmek amacıyla aşure dağıttıklarını söyledi.

Muharrem ayının, kurtuluş ayı oldu gibi bu ayda unutulmaz acıların da yaşandığını anımsatan Dik, "Hayırsever iş insanlarımızın katkısıyla 850 kişiye aşure ikramında bulunduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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